Bahlil Terima Tanda Jasa dari Prabowo, Idrus Golkar: Pengakuan Atas Dedikasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menyebut pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Bahlil Lahadalia menandakan kinerja Menteri ESDM itu diakui negara.

"Pengakuan atas dedikasi dan kontribusi nyata yang telah beliau berikan,” ujar Idrus kepada awak media, Senin (25/8).

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada 141 tokoh nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Pemberian gelar itu dilaksanakan saat upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8) pagi dengan dihadiri menteri di Kabinet Merah Putih hingga pimpinan lembaga.

Beberapa penerima penghargaan ialah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, hingga Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Idrus mengatakan penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo ke 141 tokoh bukan sekadar simbol, melainkan validasi terhadap kerja keras dan integritas Bahlil.

Eks Menteri Sosial itu mengatakan Bahlil berhasil membuktikan diri sebagai sosok muda yang mampu memimpin salah satu partai politik terbesar di Tanah Air sekaligus mengemban amanah sebagai menteri.

"Gelar ini sejatinya bisa menghilangkan segala keraguan terhadap sosok Ketum kami,” ucapnya.