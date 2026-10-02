Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan dibentuknya kementerian baru yang dipimpin oleh dirinya.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto membentuk kemenko baru berdasarkan kondisi geopolitik yang tidak menentu, serta tuntutan akan kebutuhan energi bersih.

Tak hanya itu, kemenko itu juga dibentuk karena Pemerintah Pusat menindaklanjuti Paris Agreement yang hendak mengurangi emisi dunia.

"Maka bahwa Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi," ucap Bahlil, di kantor Kementerian ESDM, pada Kamis (1/10).

"Terkait dengan transisi energi, sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diujukan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," lanjutnya.

Walau begitu, Bahlil belum memerinci kementerian dan lembaga apa saja yang bakal dinaungi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

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Dia juga belum menetapkan target jangka pendek untuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

"(Kementerian/lembaga yang dinaungi Kemenko Hilirisasi dan Transisi energi), nanti saya cek di perpres ya," kata dia.