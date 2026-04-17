Bahlil Ungkap Indonesia Bakal dapat Pasokan Minyak Mentah dari Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Rusia siap untuk memasok minyak mentah untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

Hal itu setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Moskow pada Selasa (14/4) lalu.

Bahlil pun melaporkan hasil diplomasi energi yang dilakukannya kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (16/4).

"Alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia," ucap Bahlil.

Di tengah dinamika global yang berdampak pada pasokan minyak dunia, pemerintah disebut terus mencari pasokan minyak dari berbagai negara. Sebab, Indonesia membutuhkan impor minyak hingga 1 juta barel setiap hari.

Atas arahan dari Prabowo, Bahlil berupaya mengamankan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun.

"Saya menindaklanjuti untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, Insyaallah sudah aman. Jadi kita enggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi dari kilang kita," jelasnya.

Bahlil pun menjamin bahwa kepentingan nasional senantiasa dikedepankan. Untuk harga minyak yang diimpor misalnya, pemerintah mencari harga terbaik.