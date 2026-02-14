Bahlil Wajibkan BBM Dicampur Etanol 20% Pada 2028
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20 pada 2028.
Bahlil menjelaskan kewajiban BBM etanol 20 persen itu untuk mengurangi ketergantungan impor bensin di dalam negeri.
“Kami akan mendorong yang namanya etanol, E20 pada 2028,” ujar Bahlil dikutip Sabtu (14/2).
Bahlil mencatat Indonesia memproduksi bensin sekitar 14,27 juta kiloliter pada 2025, sedangkan kebutuhan bensin Indonesia mencapai 37,3 juta kiloliter.
Menurut dia, kesenjangan tersebut menyebabkan impor bensin sekitar 23,03 juta kiloliter.
“Ke depannya kebutuhan bensin Indonesia akan terus meningkat hingga menyentuh 40 juta kiloliter,” ungkap dia.
Kemudian, produksi Indonesia diproyeksikan masih berada di kisaran 14 juta kiloliter.
Bahlil menilai opsi mewajibkan campuran etanol di dalam bensin juga untuk mewujudkan swasembada energi, yakni mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal mewajibkan kandungan etanol sebesar 20 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E20
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dirut Simon Aloysius Mantiri Paparkan Komitmen Pertamina Beyond Energy di Ajang Ini
- Dewi Juliani Soroti Kelangkaan BBM di Riau, Daerah Penghasil Minyak Nasional
- RI Bakal Setop Impor Avtur Pada 2027
- Guinness Patrick
- Bahlil: Aku Pikir Golkar Bukan Kapitalis, Tetapi Sosialis, Ini Jujur
- Sentinel Soroti Penunjukan Bos Patra Niaga dan Dugaan Oplosan B40