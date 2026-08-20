Bahlil: yang Sudah Kaya Jangan Mengambil Hak Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10.

Karena itu Bahlil mengingatkan Pertalite hanya ditujukan untuk masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi.

Bahli meminta kepada masyarakat yang sudah mampu agar mengonsumsi BBM nonsubsidi.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara yang berhak menerimanya,” ucap Bahlil di Jakarta, Rabu (19/8).

Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite, bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.

Kendati demikian, Bahlil mengaku pelarangan orang dalam kategori mampu untuk membeli BBM bersubsidi masih dalam kajian.

Saat ini Bahlil mengaku distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.

"Pembatasan Pertalite masih dalam pembahasan, ya,” ucap Bahlil.