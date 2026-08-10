menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » BAIC Arcfox Beta T1 Terbaru Segera Mengaspal, Harga Lebih Terjangkau

BAIC Arcfox Beta T1 Terbaru Segera Mengaspal, Harga Lebih Terjangkau

BAIC Arcfox Beta T1 Terbaru Segera Mengaspal, Harga Lebih Terjangkau
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Baic tengah mempersiakan Arcfox Beta T1 untuk dikenalkan kepada publik di Tiongkok. Foto: CarNewChina

jpnn.com, TIONGKOK - BAIC diam-diam tengah mempersiakan Arcfox Beta T1 untuk dikenalkan kepada publik di Tiongkok.

Berbeda dari model sebelumnya, varian baru itu akan dilengkapi teknologi baterai swapping atau menukar baterai.

Selain itu, varian baru itu ditawarkan dengan skema model penjualan pemisahan kendaraan dan baterai (Battery-as-a-Service/BaaS). Itu dilakukan untuk bisa menekan harga mobil listrik tersebut.

Baca Juga:

Kehadiran Arcfox Beta T1 itu terungkap setelah BAIC melakukan pengajuan ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT).

Secara desain, versi tebaru itu tidak mengalami perubahan secara signifikan dibanding pendahulunya.

Mobil listrik itu masih memiliki dimensi panjang 4.375 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, dan wheelbase 2.770 mm.

Baca Juga:

BAIC juga menawarkan dua pilihan pelek pada varian tersebut, yakni 215/55 R17 dan 215/55 R18.

Dokumen pengajuan tersebut menunjukkan beragam pilihan kustomisasi untuk varian baru ini.

BAIC tengah mempersiapkan Arcfox Beta T1 terbaru akan dilengkapi teknologi baterai swapping atau menukar baterai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI