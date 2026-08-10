BAIC Arcfox Beta T1 Terbaru Segera Mengaspal, Harga Lebih Terjangkau

jpnn.com, TIONGKOK - BAIC diam-diam tengah mempersiakan Arcfox Beta T1 untuk dikenalkan kepada publik di Tiongkok.

Berbeda dari model sebelumnya, varian baru itu akan dilengkapi teknologi baterai swapping atau menukar baterai.

Selain itu, varian baru itu ditawarkan dengan skema model penjualan pemisahan kendaraan dan baterai (Battery-as-a-Service/BaaS). Itu dilakukan untuk bisa menekan harga mobil listrik tersebut.

Kehadiran Arcfox Beta T1 itu terungkap setelah BAIC melakukan pengajuan ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT).

Secara desain, versi tebaru itu tidak mengalami perubahan secara signifikan dibanding pendahulunya.

Mobil listrik itu masih memiliki dimensi panjang 4.375 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, dan wheelbase 2.770 mm.

BAIC juga menawarkan dua pilihan pelek pada varian tersebut, yakni 215/55 R17 dan 215/55 R18.

Dokumen pengajuan tersebut menunjukkan beragam pilihan kustomisasi untuk varian baru ini.