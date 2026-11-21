jpnn.com, TANGERANG - PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia menghadirkan penawaran menarik akhir tahun dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang.

Dalam pameran yang berlangsung hingga 29 November itu, BAIC memberikan potongan harga hingga pembelian unit bagi konsumen yang melakukan transaksi di GAW 2026.

Produsen mobil asal Tiongkok itu memberikan potongan harga hingga Rp90 juta untuk 20 unit terakhir model X55II.

Selain itu, ada promo khusus juga tersedia untuk Baic BJ 30 HEV, dan BJ40 Plus.

Tidak hanya SUV, Baic Indonesia juga menghadirkan Exclusive Offer untuk

T1 dengan potongan harga Rp 20 juta khusus untuk 50 unit ditambah bonus gratis dashcam dan portable charger.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan menjelang akhir tahun, pihaknya ingin memberikan kesempatan yang lebih besar bagi konsumen untuk memiliki kendaraan Baic melalui penawaran harga yang sangat kompetitif.

"Kami menghadirkan diskon hingga Rp 90 juta untuk unit terbatas bagi masing-masing model X55 II, BJ30 HEV, dan BJ40 Plus. Kami juga memberikan penawaran eksklusif untuk BAIC T1," ungkap Dhani.