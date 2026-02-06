BAIC BJ30 HEV Mendarat di IIMS 2026, 3 Varian Siap Menemani Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - BAIC makin menegaskan keseriusannya di jalur elektrifikasi dengan memboyong BJ30 Hybrid Electric Vehicle (HEV) ke Indonesia.

SUV hybrid itu tampil pede di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, (5-15/2).

Menariknya, BAIC tidak hanya menghadirkan satu varian. Tiga tipe BJ30 HEV langsung dipajang, yakni Lite, Prime, dan Adventure.

Strategi memberi fleksibilitas lebih luas bagi calon pembeli dengan kebutuhan dan gaya hidup berbeda.

“IIMS 2026 ada penawaran menarik, hadiah langsung, promo dan cashback,” ujar COO Jio Distribusi Indonesia (BAIC Indonesia), Dhani Yahya, Kamis (5/2).

Varian BJ30 HEV Lite tampil dengan pendekatan minimalis dan clean look.

Tanpa roof rail dan panoramic sunroof, pendinginan kabin diklaim lebih cepat—sesuai karakter iklim tropis.

Tampilannya tampak sederhana, tetapi tetap modern dan fungsional.