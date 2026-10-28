BAIC Boyong 4 Model ke GIIAS Makassar 2026, Tawarkan Diskon Hingga Rp100 Juta

jpnn.com, MAKASSAR - BAIC Indonesia memboyong empat model andalannya di ajang Gaikindo Indonesia International Autoshow (GIIAS) Makassar 2026 yang berlangsung di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center pada 28 Oktober hingga 1 November 2026.

Pameran otomotif yang berlangsung selama lima hari itu, BAIC menawarkan program penjualan khusus dengan potongan harga hingga Rp100 juta.

Partisipasi BAIC di GIIAS Makassar 2026 merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar di Indonesia Timur, sekaligus mendekatkan produk, teknologi, dan layanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan.

Dengan menempati booth seluas 128 meter persegi, BAIC menampilkan sejumlah modelnya, yakni BAIC T1, BJ 30 Hybrid, X55 II, dan BJ40 Plus.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan Makassar merupakan salah satu pasar strategis bagi BAIC dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

Dhani melihat kebutuhan kendaraan di wilayah itu sangat beragam, sehingga BAIC menghadirkan pilihan produk mulai dari SUV hybrid yang menawarkan efisiensi, off-road, SUV modern, hingga kendaraan listrik murni.

"Melalui GIIAS Makassar 2026, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk BAIC sekaligus merasakan langsung keunggulannya,” ujar Dhani dalam siaran persnya, Selasa (28/10).

Dia menjelaskan BAIC BJ30 Hybrid menawarkan kombinasi efisiensi teknologi hybrid dan fleksibilitas SUV.