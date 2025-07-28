BAIC Catat 470 Pemesanan di GIIAS 2026, SUV Hybrid Ini Paling Diburu

jpnn.com, TANGERANG - Partisipasi BAIC Indonesia di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026 berbuah manis.

Sebab, BAIC membukukan 407 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama 11 hari pameran otomotif terbesar di Indonesia itu.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya mengatakan ratusan SPK yang dikeluarkan oleh Baic Indonesia, sebagian besar merupakan pesanan untuk mobil hybrid, yakni BJ30 HEV.

“Kombinasi antara karakter SUV yang kuat, performa, dan efisiensi inilah yang membuat BJ30 HEV semakin relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia saat ini,” kata Dhani Yahya dalam keterangan resminya.

Baic BJ30 HEV menunjukkan karakter SUV tangguh masih menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia.

Namun, di saat yang sama, kebutuhan akan kendaraan yang efisien juga semakin meningkat.

Baic BJ30 berhasil menjawab kedua kebutuhan tersebut melalui kombinasi desain SUV yang kokoh, performa bertenaga, serta teknologi hybrid yang memberikan efisiensi bahan bakar tanpa memerlukan pengisian daya eksternal.

Selain BJ30 HEV, kendaraan lain yang mendapatkan sambutan cukup positif adalah Baic T1.