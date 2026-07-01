BAIC Indonesia Siap Memperkenalkan Mobil Listrik, Kabin Luas

jpnn.com, JAKARTA - BAIC Indonesia mengumumkan dalam waktu dekat akan memperkenalkan mobil listrik (EV) di pertamanya di tanah air.

Kehadiran mobil ramah lingkungan itu menjadi simbol baru transformasi BAIC sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain otomotif yang serius di pasar Indonesia.

Sejak awal 2026, Baic Indonesia menunjukkan momentum pertumbuhan yang solid.

Salah satu kontributor utama datang dari Baic BJ30 Hybrid, yang mencatat peningkatan penjualan rata-rata hampir dua kali lipat di kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama tahun ini.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia semakin menerima solusi kendaraan listrik yang praktis dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

“Kami percaya perjalanan menuju elektrifikasi tidak harus instan. Karena itu BAIC hadir dengan strategi yang lengkap: Hybrid Today, Electric Tomorrow. Dalam waktu dekat kami akan membawa pilihan full electric untuk konsumen Indonesia,” ujar Dhani Yahya, Chief Operating Officer BAIC Indonesia dalam siaran persnya, Rabu (1/7).

Saat ini, Baic diperkuat oleh tiga pilar utama, Baic X55 II, BJ30 Hybrid, dan BJ40 Plus.

Langkah berikutnya adalah memperluas portfolio melalui kendaraan listrik murni (EV). Ini merupakan bagian dari visi jangka panjang BAIC untuk menghadirkan pilihan mobilitas yang lebih lengkap.