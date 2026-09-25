Baihakki Khaizan Bicara Kekuatan Singapura, Timnas Indonesia Harus Siap Menderita

jpnn.com - BANDUNG - Singapura akan menghadapi Indonesia di laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) malam.

Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan punya pandangan tersendiri mengenai kekuatan The Lions dan calon lawannya, Garuda Indonesia,

Baihakki menilai timnas negaranya tengah menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan menghadapi Timnas Indonesia.

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Ia menyebut perubahan di tubuh tim, termasuk kehadiran pelatih lokal, mulai memberikan dampak terhadap permainan Singapura.

Hasil yang diraih dalam beberapa agenda terakhir menjadi modal penting bagi skuad The Lions untuk menghadapi lawan-lawannya di Grup A.

"Singapura sedang menunjukkan satu identitas. Kami baru mengganti pelatih lokal. Hasil dari kualifikasi Piala Asia sudah menunjukkan sesuatu," kata Baihakki saat ditemui di Bandung.

Dia juga menyoroti perkembangan Singapura di Piala AFF. Menurutnya, timnya mulai memperlihatkan peningkatan sekaligus menjalankan objektif yang telah ditetapkan.

"Piala AFF yang kemarin juga sudah kami bisa tunjukkan ada improvement. Momen itu harus mereka teruskan," ujarnya.