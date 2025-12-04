Baila Buktikan Kualitas Lewat Cita-Cita Cinta
jpnn.com, JAKARTA - Band pop-jazz asal Jakarta, Baila mulai merajut asa di industri musik Indonesia.
Terbentuk pada 2024, grup tersebut beranggotakan Kaminaldi dan Alifia Tabita sebagai vokalis, serta Andrew Munthe yang juga berperan sebagai vokalis sekaligus gitaris.
Menulis dan memproduksi lagu sendiri, Baila berhasil membentuk identitas musikal yang unik, terinspirasi dari beragam genre dan warna musik.
Perpaduan karakter vokal yang khas, harmoni yang manis, dan nuansa jazz yang modern menjadikan Baila terdengar segar dan berbeda di tengah maraknya musik pop masa kini.
Setelah Memperkenalkan Asa Asmara yang berhasil mengumpulkan hampir 13 juta streams dan memperkenalkan Mau Sampai Kapan? sebagai single kedua, Baila akhirnya merilis EP perdana berjudul Cita-Cita Cinta.
Cita-Cita Cinta menghadirkan esensi cinta yang abadi, cinta yang tetap hadir dan bertahan di setiap musim kehidupan.
Album itu menggambarkan bagaimana cinta mampu bertahan dalam kesedihan, kebahagiaan, maupun dalam momen-momen tenang dan sederhana.
Mini album dari Baila itu berisi lima lagu yang masing-masing mengeksplorasi lapisan dan makna berbeda dari Cita-cita Cinta itu sendiri.
