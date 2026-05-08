Baim Wong Hadirkan Semua Akan Baik-Baik Saja, Film Drama Hangat Tentang Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru yakni film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja.
Setelah sebelumnya sukses menggarap film bergenre horor, Lembayung dan Sukma, dia kini mencoba membuat film drama keluarga dengan cerita yang diangkat dari kisah nyata serta pengalaman pribadinya.
Film Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan jajaran aktor papan atas seperti Reza Rahadian yang memerankan karakter Langit, Christine Hakim sebagai Ibu Wida, Raihaanun sebagai Bintang, Ari Irham sebagai Banyu, serta Happy Salma sebagai Tari.
Baim Wong mengungkapkan bahwa menyatukan banyak aktor besar dalam satu proyek bukan perkara mudah.
Menurutnya, setiap pemain memiliki karakter dan pendekatan berbeda sehingga dibutuhkan cara khusus agar suasana syuting tetap nyaman dan harmonis.
“Nama besar bertabur bintang itu bukan berarti gampang menyatukan mereka. Justru lebih sulit meramunya karena semua aktor hebat punya ego masing-masing. Kita harus tahu bagaimana membaca psikologis mereka supaya nyaman tanpa merasa terganggu,” ungkap Baim Wong.
Ayah 2 anak itu menambahkan, suasana kekeluargaan menjadi kunci utama selama proses produksi Semua Akan Baik-Baik Saja berlangsung.
Baim Wong bahkan menilai momen gala premiere terasa seperti pertemuan keluarga besar dibanding acara formal sebuah film.
Aktor sekaligus sutradara, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru yakni film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Semua Akan Baik-Baik Saja Libatkan Reza Rahadian Hingga Alim
- 4 Film Pendek dari Sutradara Indonesia Tayang Perdana di La Semaine de la Critique Cannes Film Festival 2026
- Jadi Favorit Baim Wong, Chicken Crunchy Roll Perkuat Pasar Jajanan Kekinian
- Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa Akhirnya Tayang di Bioskop
- Peran Reza Rahadian dan Eva Celia dalam Laut Bercerita
- Daftar Pemain Film Laut Bercerita, Reza Rahadian Hingga Eva Celia Terlibat