Baim Wong Siapkan Remake Film Korea 'Tunnel', Ini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus produser, Baim Wong kembali memberi kejutan yakni mengungkap proyek kolaborasi terbarunya dengan studio film asal Korea.

Dia menjelaskan bahwa proses menuju kerja sama tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pertimbangan panjang dan sejumlah pertemuan lintas negara.

“Pertama kali ditawarkan, banyak sekali versi remake, termasuk dari beberapa PH luar negeri. Tetapi yang terakhir ini berbeda, mereka terlihat sangat serius," kata Baim Wong.

Pria berusia 44 tahun itu mengungkap bahwa tim produksinya harus bolak-balik antara Korea dan Jakarta hingga empat sampai lima kali untuk memastikan keseriusan serta kesesuaian visi antara kedua pihak.

Sebab, pihak Baim Wong baru mau terlibat apabila rumah produksi asal Korea itu juga benar-benar serius.

"Kalau hanya sekadar menawarkan, kami tidak tertarik. Karena membuat film itu sulit, harus ada ketertarikan dan kesungguhan,” jelasnya.

Menurut Baim Wong, kerja sama tersebut bukan semata soal proyek internasional, melainkan bentuk upaya membawa nama Indonesia ke panggung perfilman Asia.

“Kami ingin berbeda, ingin hasilnya bagus, dan satu lagi, kami ingin Indonesia ada di sana,” tambahnya.