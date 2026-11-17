jpnn.com, JAKARTA - Aktor, sutradara, sekaligus produser Baim Wong ternyata sedang mempersiapkan proyek film terbaru yang berjudul Ampun Yang Mulia!.

Film bergenre komedi itu memadukan humor khas Indonesia dengan latar kehidupan kerajaan Tiongkok pada masa lampau.

Melalui akun di Instagram, Baim Wong memperlihatkan sampul naskah dwibahasa Mandarin-Inggris bertajuk Ampun Yang Mulia!.

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Naskah yang ditulis Cassandra Massardi di bawah naungan Tiger Wong Entertainment itu telah melalui proses pengembangan selama tiga tahun.

“Kadang ide gila tuh jangan cuma dipikirin. GAS DIJALANIN! Tapi dengan perhitungan yg mateng yaa! 3 tahun buat script ini. 3 TAHUN! Dan akhirnya sekarang beneran mau dibikin film," ungkap Baim Wong.

Baim Wong menjelaskan, film Ampun Yang Mulia! menghadirkan cerita komedi dengan membawa dua aktor komedi Indonesia ke suasana kehidupan kerajaan Tiongkok pada masa lampau.

“Jadi ini itu seperti balik ke masa lampau dengan dua aktor komedi yang sangat lucu, akan membuat kita tertawa-tawa. Orang-orang sekarang banyak yg suka nonton dracin, dan kayaknya lucu kalau saya bikin satu ide gila, film komedi yang bisa masuk ke dunia itu,” jelasnya.

Meski Ampun Yang Mulia! mengusung cerita fiksi, Baim Wong memastikan alur film tetap memiliki dasar logika yang kuat.