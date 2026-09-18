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Baim Wong Ternyata Sudah Mengidolakan Raihaanun Sejak Lama

Baim Wong Ternyata Sudah Mengidolakan Raihaanun Sejak Lama
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Baim Wong dan Raihaanun saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Baim Wong mengungkap alasan dirinya antusias terlibat dalam film Beautiful Pain.

Salah satu hal yang membuat pemeran Dirga itu tertarik dengan proyek tersebut adalah kesempatan untuk bermain bersama Raihaanun, aktris yang selama ini ingin diajaknya beradu akting.

“Saya dari dahulu pengin banget bermain dengan sebelah saya ini,” kata Baim Wong di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis (17/9).

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YouTuber berusia 45 tahun itu merasa kesempatan terlibat Beautiful Pain terasa spesial baginya. 

Baim Wong menyebut Raihaanun sebagai salah satu sosok yang diidolakannya sejak lama.

“Iya benaran. Saya tidak, tidak apa, tidak sok-sok gimana karena ini juga salah satu dari idola saya,” ujar mantan suami Paula Verhoeven itu.

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Keinginan itu semakin kuat setelah Baim Wong berbincang dengan sahabatnya, Reza Rahadian mengenai pemain yang disukainya.

Dari pembicaraan tersebut, nama Raihaanun akhirnya disebut oleh keduanya.

Aktor Baim Wong mengungkap alasan dirinya antusias terlibat dalam film Beautiful Pain.

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