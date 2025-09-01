menu
Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur

Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur
Baim Wong. Foto: Instagram/baimwong

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal gala premiere film Sukma yang rencana diadakan pada 4 September 2025 resmi diundur.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh sutradara film Sukma, Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram.

"Gala premiere film Sukma yang rencananya diadakan pada 4 September 2025, kami undur hingga pemberitahuan selanjutnya," ungkap Baim Wong, Minggu (31/8).

Bos Tiger Wong Entertainment itu mengatakan penundaan gala premiere film Sukma dilakukan karena mempertimbangkan kondisi saat ini.

Menurut Baim Wong, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap apa yang terjadi.

"Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk empati, mengingat kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini," tambahnya.

Adapun Sukma merupakan persembahan Tiger Wong Entertainment dari penulis dan sutradara Baim Wong.

