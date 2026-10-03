Baja Ringan Produksi Kendal Tembus Australia, Potensi Ekspor Rp 132 Miliar per Tahun

jpnn.com - PT Auri Steel Metalindo mulai mengekspor produk baja ringan dari pabriknya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ke Australia. Pada ekspor perdana Jumat (2/10/2026), perusahaan mengirimkan sekitar 60 ribu batang produk jadi baja ringan.

Ke depan, potensi ekspor diperkirakan mencapai 6.000 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp132 miliar.

Direktur PT Auri Steel Metalindo Auripallas Pramana mengatakan ekspor perdana ke Australia menjadi salah satu tonggak perkembangan perusahaan sejak berdiri pada 2016.

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Ekspor tersebut juga menjadikan Auri Steel sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pertama di Kawasan Industri Kendal (KIK) yang mengekspor produk jadi baja ke luar negeri.

“Ini pencapaian penting bagi PT Auri Steel Metalindo sekaligus membuktikan bahwa perusahaan PMDN di Indonesia bisa tumbuh dan membawa produk dalam negeri ke pasar internasional,” kata Auripallas dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat mendorong perusahaan dalam negeri lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar hingga ke luar negeri.

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Auri Steel didirikan pada 28 September 2016. Pada awal beroperasi, perusahaan memproduksi baja ringan dan atap galvalum untuk kebutuhan konstruksi dengan kapasitas sekitar 5 ton per hari.

Kapasitas produksi kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 120 ton per hari pada akhir 2022.