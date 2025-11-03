Bajaj Mobility AG, Aroma India Siap Sepenuhnya Menyelimuti KTM

jpnn.com - Ada aroma perubahan besar. Di balik warna oranye khas KTM yang identik dengan semangat Eropa, kini berembus angin dari arah yang berbeda — India, tepatnya Bajaj Auto.

Pierer Mobility AG (PMG), induk dari KTM, Husqvarna, dan GASGAS, bersiap mengucapkan selamat tinggal pada nama lamanya.

Jika rencana berjalan sesuai jadwal, perusahaan yang bermarkas di Austria itu akan resmi berganti nama menjadi Bajaj Mobility AG, setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 November 2025.

Perubahan bukan sekadar mengganti papan nama di gedung. Ini adalah transformasi arah dan kepemimpinan yang menandai babak baru dalam sejarah panjang KTM.

Nerek yang lahir dari semangat Eropa itu kini akan berlari di bawah bendera India.

Selama bertahun-tahun, Bajaj Auto telah menjadi mitra strategis sekaligus pemegang saham utama Pierer Mobility.

Baca Juga: Keberlanjutan KTM di MotoGP Tergantung Aturan Baru dan Pembagian Keuntungan

Kolaborasi keduanya melahirkan banyak model sukses, memperluas jangkauan KTM hingga ke Asia dan memperkuat posisinya di pasar global.

Namun kini, hubungan itu naik kelas. Bajaj bersiap mengambil alih sepenuhnya, menandai akhir era Stefan Pierer, sang arsitek kebangkitan KTM modern.