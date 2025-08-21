Baju Gelap

jpnn.com - Berkali-kali saya men-zoom foto itu; saya ingin melihat jenis bajunya. Baju apa yang dikenakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ketika bertemu lagi dengan Presiden Donald Trump –sehari setelah hari kemerdekaan Indonesia. Di Gedung Putih lagi. Di Washington.

Baju itu begitu hitamnya. Sama-sama hitamnya. Luarnya maupun baju dalamnya. Sampai mata saya tidak bisa melihat jelas jenis baju apa yang dipakai Zelenskyy itu.

Presiden Donald Trump menerima kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih, Washington D.C., 18 Agustus 2025. -Pool-AFP-

Yang jelas kali ini bajunya bagus sekali. Seorang wartawan sampai menyeletukkan pujian pada cara berpakaian Zelenskyy.

"Mr Presiden, Anda tampak luar biasa dengan pakaian yang Anda kenakan itu," kata si wartawan dari kerumunan media.

Donald Trump mendengar pujian itu. Trump pun nyeletuk: "Saya juga akan mengucapkan kata-kata pujian seperti itu".

Maka saya pun cari informasi dari media Amerika: apa yang sebenarnya dikenakan Zelenskyy. Ternyata ia pakai hem tanpa kerah. Warna hitam. Lalu pakai jas-setengah-jaket juga warna hitam. Tanpa dasi. Di jaketnya itu ada empat saku.

Satu media menyebut bahwa gaya pakaian seperti itu termasuk ke kelompok style jenderal Prancis. Bukan jas tetapi sangat elegan.