Baju Real Madrid Juara Keburu Muncul, Awas Kualat!

jpnn.com, MADRID - Baju Real Madrid dengan tulisan Campeones dan angka 34 menjadi buah bibir netizen jelang laga Real melawan Villarreal yang digelar Jumat (17/7) dini hari WIB.

Real belum juara. Andai mengalahkan Villarreal di pekan ke-37, barulah sah El Real meraih gelar ke-34 di La Liga.

Namun, toko resmi klub melakukan kesalahan dengan keburu memunculkan tampilan baju tersebut di situsnya.

Netizen, khususnya Madridista berharap hal itu tidak menjadi bencana, kualat.

Ohh no you fucking didn’t... what’s this jinxing pic.twitter.com/YdOkOWyuF6 — Andres (@andrespgrm) July 15, 2020