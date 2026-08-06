Bakal Absen dari Panggilan Komnas Perlindungan Anak, Pihak Ruben Onsu Ungkap Alasan

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu menyiapkan surat jawaban terkait undangan dari Komnas Perlindungan Anak.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan kliennya memilih untuk tidak menghadiri undangan itu.

Adapun pihak Komnas Perlindungan Anak telah memberikan undangan terhadap Ruben Onsu terkait pengaduan Sarwendah.

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"Hari ini, kami akan siapkan surat, ya secara in officio, secara etika menjawab surat dari Komnas Anak itu. Yang pada intinya adalah mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari Komnas Anak untuk hadir di sana klien kami Ruben Onsu," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Dia menambahkan Roben onsu tidak menghadiri undangan itu karena bentrok dengan kegiatan lain.

Selain itu, Minola mengatakan Ruben Onsu lebih memilih untuk berkonsentrasi menyelesaikan seluruh rangkaian proses hukum yang tengah berlangsung di pengadilan.

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"Selain karena kegiatan, ada kegiatan lain yang kemudian, yang kebetulan berbenturan dengan undangan, jadwal undangan itu, dan Ruben ingin lebih fokus menyelesaikan segala sesuatunya di proses Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang berjalan," tuturnya.

Dia juga menyinggung perihal pandangan yang belum sejalan terkait pertemuan dengan pihak seberang.