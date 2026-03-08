Bakal Ada Insentif Pajak pada Industri Emas

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pemberian insentif perpajakan bagi industri emas, guna memperkuat pengembangan ekosistem bank emas (bullion bank) di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pihaknya bakal terus mendorong kemudahan usaha di sektor emas sekaligus meninjau kebijakan perpajakan yang mendukung stabilitas nilai emas.

"Kami lihat apa insentif lain yang perlu kami dorong agar emas ini bisa dijaga secara nilai, tetapi juga aman dari segi fisik," kata Airlangga dikutip Minggu (9/3).

Airlangga mengatakan penguatan ekosistem bank emas diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan berbagai hal tersebut, sekali lagi bullion emas yang sudah dirintis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain insentif pajak, Menko juga mendorong agar perdagangan emas lebih banyak dilakukan di dalam negeri.

Kebijakan ini bertujuan menjaga pasokan bahan baku bagi industri perhiasan nasional.

"Kalau sekarang kan kami dorong supaya emas itu diperdagangkan di dalam negeri dengan bea keluar, dan juga untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri perhiasan," tambah dia.