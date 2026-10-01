Bakal Ada KPR Bersubsidi untuk Masyarakat Bergaji Rp17 Juta Per Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan bakal ada program KPR bersubsidi untuk masyarakat kelas menengah.

Airlangga mengaku akan adanya KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan.

"Jadi, untuk KPR bersubsidi bagi mereka yang mendapatkan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta," ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Rabu (30/9).

Airlangga menuturkan nantinya setiap KPR tersebut akan diberikan dengan bunga 6 persen.

"Program ini juga akan diberikan kredit pemilikan rumah dengan bunga 6 persen," katanya.

Airlangga menuturkan ke depan sasaran bagi masyarakat untuk mendapatkan subsidi KPR bukan hanya untuk masyarakat dengan gaji standar.

Bahkan kata Airlangga untuk 2027 program itu akan memperluas sasaran kepada pekerja dengan penghasilan tetap.

Untuk KPR dengan penghasilan Rp17 juta masyarakat akan mendapatkan rumah senilai hingga Rp500 juta, dengan kredit 6 persen.