jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bersiap menentukan upah minimum baru pada 2027.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum 2027.

Yassierli menyebut ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.

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“Data yang digunakan harus menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli di Jakarta, Kamis (17/11).

Adapun Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia melalui surat, Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli menjelaskan bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.