Bakal Debut dengan Bali United, Thomas Lam Tak Mau Buang Kesempatan Ini
jpnn.com - Thomas Lam berpotensi menjalani debutnya dengan Bali United pada ajang Dewata Challenge Series 2026.
Bek berkebangsaan Finlandia itu berpeluang mencatat penampilan pertamanya di Stadion Kapten I Wayan Dipta saat Serdadu Tridatu menghadapi Sabah FC, Kamis (13/8/2026) malam.
Selain menghadapi Sabah FC, Bali United akan bersua Persib Bandung lima hari berselang.
Thomas Lam Ingin Beri Dampak
Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Thomas untuk beradaptasi sekaligus menunjukkan kemampuannya di lini belakang Bali United.
Eks pemain PEC Zwolle itu menilai persiapan tim sudah berjalan positif sebelum menghadapi Dewata Challenge Series 2026.
"Persiapan kami bagus untuk dua pertandingan kedepan di pre seasons ini. Kami melakukan latihan yang maksimal di lapangan untuk mempersiapkan semuanya."
"Saya berharap dukungan suporter bisa datang di stadion dan berjuang di dua pertandingan kedepan," ungkapnya.
Tak Sekadar Laga Pramusim
Meski berstatus pertandingan pramusim, Thomas tetap memasang target tinggi. Dia ingin setiap kesempatan bertanding dimanfaatkan untuk membawa Bali United meraih hasil positif.
Thomas Lam segera mencatat debut bersama Bali United. Ada target yang ingin diwujudkan saat menghadapi Sabah FC dan Persib.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Geber Latihan di Bali, Ada Satu Hal yang Tak Bisa Diabaikan
- Persib Bagus, Sabah FC Berkualitas, Bali United Siap Fisik
- Persib Bandung Lepas Henhen Herdiana Sementara, Ada Misi di Baliknya
- Bukan Bali United yang Jadi Pikiran Pieter Huistra, Ini Fokus Utama PSS Sleman
- Persib dan Sabah FC Datang Membawa Ancaman, Bali United Punya Misi Tersembunyi
- Persib Bandung Kedatangan Marc Klok, Igor Tolic Punya Pekerjaan Baru