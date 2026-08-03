Bakal Dilantik 7 Agustus, Pengurus INTI 2026–2030 Siap Perkuat Jaringan di 18 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) akan melantik Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah masa bakti 2026–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi, mendorong regenerasi, serta memperluas kontribusi sosial dan kebangsaan.

Ketua Umum Pengurus Pusat INTI periode 2026–2030, dr. Indra Wahidin, mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat peran INTI sebagai organisasi kebangsaan yang berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kami hadir bukan hanya sebagai organisasi masyarakat, tetapi sebagai rumah besar yang mengedepankan semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong,” kata Indra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut dia, kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat kontribusi nyata INTI dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Komitmen tersebut dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai Inklusif, Nasionalis, Toleransi, dan Independen, yang menjadi identitas organisasi," ujarnya.

Ketua Harian PP INTI, Ulung Rusman, menambahkan, kepengurusan periode 2026–2030 akan memprioritaskan penguatan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Saat ini, INTI telah memiliki kepengurusan di 18 provinsi dan sekitar 80 cabang di tingkat kabupaten dan kota.

“Kami akan mempercepat konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kualitas kepemimpinan, integritas, serta semangat kebangsaan,” kata Ulung.