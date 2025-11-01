Bakal Gabung Gerindra, Budi Arie Mengeklaim Atas Permintaan Prabowo
jpnn.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik.
Hal ini disampaikan saat pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).
"Jadi, mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa, Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden Prabowo langsung di sebuah forum," kata Budi Arie.
Saat sesi wawancara, dia menegaskan akan memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
"Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Iya lah, pasti Gerinda. Nanti kami tunggu dinamika di kongres ketiga ini," sambungnya.
Budi Arie menjelaskan kongres itu sendiri memiliki dua agenda penting. Pertama, memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.
"Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi," jelasnya.
Namun, dirinya menjelaskan semua hal ini tergantung dinamika kongres yang masih berlangsung.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku bakal bergabung dengan partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra.
