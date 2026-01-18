Bakal Jalani Ramadan Pertama Sebagai Suami, Arbani Yasiz Akui Deg-Dgan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arbani Yasiz tampaknya sudah tak sabar menyambut bulan Ramadan pertamanya sebagai seorang suami.

Arbani Yasiz telah resmi menikah dengan Raissa Ramadhani pada 9 Agustus 2025.

Dia mengaku merasa deg-degan karena itu bakal menjadi momen Ramadan pertamanya setelah berstatus suami istri.

"Jujur, deg-degan sih. Deg-degannya tuh karena kayak ini kan first time ya, first time," ujar Arbani Yasiz di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Dia lantas mengungkapkan perbedaan yang kemungkinan akan dirasakannya pada momen Ramadan kali ini.

Aktor 31 tahun itu mengaku tak bisa membayangkan jika harus berbuka puasa tanpa kehadiran sang istri.

"Kalau dahulu mungkin masih bisa yang namanya beli buat bukaan sendiri, atau kalau enggak buka di rumah pun juga masih enggak apa-apa. Ini kalau nanti bukanya harus di lokasi atau di luar, sedihnya enggak ada dia," ucap Arbani Yasiz.

"Tetapi, seru-serunya sih kebayang kayak sahur bareng, buka bareng, tarawih jemaah," sambungnya.