Dijadwalkan ke Lapas Nusakambangan, Raffi Ahmad Bakal Jenguk Ammar Zoni?
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berencana berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Menurut Raffi, kunjungan tersebut akan dilakukan bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM.
"Nanti mungkin waktunya saya kasih tahu, mungkin dalam waktu dekat,” ujar Raffi Ahmad, dikutip dari tayangan Cumicumi di YouTube, Senin (27/10).
Meski demikian, Raffi belum memastikan apakah kunjungannya ke Nusakambangan akan mencakup pertemuan dengan Ammar Zoni, yang diketahui tengah menjalani masa hukuman di lapas tersebut.
Dia juga enggan memberikan komentar lebih jauh soal kemungkinan memberikan penyuluhan kepada mantan suami Irish Bella itu.
“Kalau itu, daripada salah-salah bicara, biar nanti dicek dahulu kebenarannya. Nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan,” kata Raffi dengan hati-hati.
Diketahui, Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Kali ini, dia diduga terlibat dalam peredaran narkoba dari balik Rutan Salemba.
Atas kasus tersebut, dia pun dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. (jlo/jpnn)
Raffi Ahmad berencana kunjungi Lapas Nusakambangan bersama Dirjen PAS, namun enggan bahas soal Ammar Zoni.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
