menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bakal Lama di Arsenal, Declan Rice segera Teken Kontrak Baru

Bakal Lama di Arsenal, Declan Rice segera Teken Kontrak Baru

Bakal Lama di Arsenal, Declan Rice segera Teken Kontrak Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Arsenal Declan Rice. Foto: Adrian Dennis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Inggris Declan Rice bertahan di Arsenal.Declan mengonfirmasi bahwa dia akan segera menandatangani kontrak baru bersama The Gunners.

"Kontrak baru mudah-mudahan segera terwujud,” kata Rice menjelang pertandingan Inggris melawan Spanyol seperti dikutip dari BBC, Minggu (15/11).

Rice mengaku beruntung bisa berada di klub yang mana sang pelatih memberi kepercayaan, dan rekan-rekan setim banyak memberikan energi.

Baca Juga:

“Saya sangat beruntung bisa berada di klub seperti Arsenal, yang mana pelatih menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya, dan rekan-rekan setim selalu memberikan begitu banyak energi untuk saya," tuturnya.

Rice bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada 2023 dengan nilai transfer mencapai 105 juta pound sterling.

BBC Sport sebelumnya melaporkan pada 7 Oktober bahwa Rice akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Arsenal.

Baca Juga:

Pemain berusia 27 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, dia diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya bersama The Gunners.

Kesepakatan baru tersebut diperkirakan akan menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal, sejajar dengan Bukayo Saka.

Bakal lama di Arsenal, Declan Rice segera teken kontrak baru dengan The Gunners.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI