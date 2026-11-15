Bakal Lama di Arsenal, Declan Rice segera Teken Kontrak Baru

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Inggris Declan Rice bertahan di Arsenal.Declan mengonfirmasi bahwa dia akan segera menandatangani kontrak baru bersama The Gunners.

"Kontrak baru mudah-mudahan segera terwujud,” kata Rice menjelang pertandingan Inggris melawan Spanyol seperti dikutip dari BBC, Minggu (15/11).

Rice mengaku beruntung bisa berada di klub yang mana sang pelatih memberi kepercayaan, dan rekan-rekan setim banyak memberikan energi.

“Saya sangat beruntung bisa berada di klub seperti Arsenal, yang mana pelatih menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya, dan rekan-rekan setim selalu memberikan begitu banyak energi untuk saya," tuturnya.

Rice bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada 2023 dengan nilai transfer mencapai 105 juta pound sterling.

BBC Sport sebelumnya melaporkan pada 7 Oktober bahwa Rice akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Arsenal.

Pemain berusia 27 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, dia diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya bersama The Gunners.

Kesepakatan baru tersebut diperkirakan akan menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal, sejajar dengan Bukayo Saka.