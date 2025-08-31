menu
Bakal Lengserkan Jorji, Putri KW Ungkap Ambisi Gila Menuju Top 10 Dunia

Putri Kusuma Wardani saat tampil di Kejuaraan Dunia 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani mencatat tonggak penting dalam karier bulu tangkisnya.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu akan melengserkan Gregoria Mariska Tunjung sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia.

Pencapaian ini tak terlepas dari hasil apik yang didapat Putri KW di Kejuaraan Dunia 2025.

Di ajang bergengsi yang digelar di Paris tersebut, Putri KW tampil impresif dengan melaju hingga semifinal.

Hasil di Kejuaraan Dunia 2025 Menjadi Tonggak Penting Putri KW

Meski akhirnya harus puas membawa pulang medali perunggu, raihan itu sudah cukup bagi Putri untuk melengserkan Gregoria dalam ranking BWF.

Pasalnya, poin tambahan dari Kejuaraan Dunia 2025 diyakini bakal melambungkan posisinya dalam daftar peringkat BWF.

"Alhamdulillah bisa menjadi tunggal putri pertama Indonesia. Pastinya rankingnya pengin lebih baik lagi dari sekarang, dan saya mau menunjukkan ke orang-orang kalau saya bisa bersaing di Top 10,” ujarnya.

Ambisi Besar Putri KW

Ambisi besar juga dipasang pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu. Putri KW menjadikan Olimpiade Los Angeles 2028 sebagai mimpi utama dalam perjalanan kariernya.

