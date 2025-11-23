menu
Bakal Rujuk dengan Mantan Istri, Fahmi Bo Gelar Ijab Kabul di Kontrakan

Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya. ilustrasi. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor Fahmi Bo. Dia bakal rujuk dengan mantan istrinya, Nia.

Pria 52 tahun itu lantas mengungkapkan pernikahannya akan digelar pada esok hari (23/11).

"Iya, hari Minggu, besok iya," ujar Fahmi Bo saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11).

Dia menuturkan, ijab kabul akan dilakukan di kontrakannya pada Minggu pagi, pukul 10.00 WIB.

Tak ingin melalui lika-liku kehidupan sendiri lagi, Fahmi Bo akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan mantan istri.

Terlebih sang mantan istri juga menyambutnya dengan baik.

"Ya, karena aku enggak mau sakit-sakit lagi, aku enggak mau di kosan sendirian lagi. Mumpung ibunya mau lagi, ya, sudah apa salahnya," ucap Fahmi Bo.

Dia juga berharap dengan rujuk kembali bisa mengurangi omongan miring mengenai kedekatannya dengan mantan istri.

