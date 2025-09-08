Bakamla RI dan Kemenhut Amankan Kayu Olahan Ilegal di Batam
jpnn.com, JAKARTA - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bersama Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan pengangkutan kayu olahan yang diduga ilegal di Dermaga Sagulung, Batam, Sabtu (6/9/2025).
Pengamanan ini berawal dari laporan warga yang menginformasikan adanya aktivitas pembongkaran kayu olahan dari kapal KM AAL Delima yang hendak dipindahkan ke truk di dermaga.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bakamla RI melalui unsur KN Tanjung Datu-301 bersama Polisi Kehutanan (Polhut) dari Kementerian Kehutanan yang sedang melaksanakan Operasi Bersama Yudhistira-II/25 segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan KN.Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko yang memerintahkan pelaksanaan pengecekan muatan kapal.
Hasil pemeriksaan menemukan bahwa berdasarkan manifest tertulis 99 batang kayu Meranti dan 344 batang kayu rimba campuran, kayu olahan tersebut tidak ditempeli ID Barcode serta tidak disertai dokumen angkut yang sah.
Kondisi ini tidak sesuai dengan izin yang dimiliki kapal.
Berdasarkan analisis awal penyidik Polhut Kepri, dugaan pelanggaran meliputi muatan yang tidak sesuai dengan surat angkut, penggunaan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) Kayu Olahan yang seharusnya menggunakan blanko Kayu Bulat serta indikasi pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, tim gabungan saat ini sedang melakukan penghitungan ulang jumlah kayu di Dermaga Sagulung dan akan mendalami kasus ini dengan menelusuri lokasi tujuan pembongkaran kayu ke pihak pelaku usaha yang memiliki izin Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).(fri/jpnn)
Bakamla RI bersama Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan pengangkutan kayu olahan yang diduga ilegal di Dermaga Sagulung, Batam.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cegah Kepunahan Badak Sumatera, Kemenhut-IPB Jalin Kolaborasi
- Menhut: Tantangan Kita Bersama Menjaga Hutan Tropis yang Angkanya Makin Menurun
- Mayapada Healthcare Bangun RS Internasional di KEK Batam
- Langit Batam Tadi Pagi Begitu Indah
- Raja Juli Minta Pejabat di Kemenhut Lebih Teliti dalam Membuat Kebijakan
- Soal Rencana Penanganan 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang, Pemkot Batam Bilang Begini