Bakar Kertas untuk Usir Serangga, WNA Asal Nepal Sebabkan Vila di Bali Terbakar

jpnn.com, BADUNG - Sebuah vila di Jalan Aseman Bagus, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, ludes terbakar pada Senin (5/10) siang.

Kebakaran terjadi akibat ulah seorang warga negara asing (WNA) asal Nepal yang membakar kertas di dalam kamar mandi untuk mengusir laba-laba.

Pjs Kasi Humas Polres Badung Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari di Badung, Selasa, mengatakan villa yang dihuni WNA Nepal Gaorap Rana (45) terletak di Jalan Aseman Bagus, Banjar Aseman Kangin, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung itu, awal kejadian terbakar di kamar mandi bungalow bagian selatan vila itu.

"Berdasarkan keterangan Gaorap, kejadian bermula dia membakar kertas untuk mengusir serangga laba-laba yang banyak terdapat di dalam kamar mandi," ujarnya.

Setelah membakar kertas, Gaorap keluar dari kamar mandi dan hendak menuju ruangan kerjanya.

Namun kertas yang masih terbakar tersebut diduga terbang tertiup angin kencang dan mengenai atap ruangan yang terbuat dari daun alang-alang hingga terjadi kebakaran.

Yuni menjelaskan api kemudian merembet dan membakar bangunan yang berada di areal vila.

Warga yang melihat kobaran api selanjutnya menghubungi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Kabupaten Badung.