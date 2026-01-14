Bakar Kolesterol Tinggi dengan Mengonsumsi 5 Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup menakutkan.
Tubuh Anda membutuhkan kolesterol, bentuk lemak tertentu, untuk memproduksi hormon, vitamin, dan sel-sel baru.
Namun, kolesterol tinggi bisa berbahaya. Risiko serangan jantung dan strok bisa meningkat seiring waktu jika darah Anda mengandung terlalu banyak lipoprotein densitas rendah (LDL atau kolesterol jahat).
Untuk menyeimbangkannya, Anda harus menyadari dari mana kolesterol masuk ke tubuh kamu.
Sebenarnya, kolesterol berasal dari dua sumber: pertama, hati Anda memproduksinya, dan kedua, makanan.
Oleh karena itu, makanlah buah-buahan ini untuk menurunkan kolesterol jika Anda berjuang melawan kadar kolesterol tinggi.
Buah apa yang baik untuk orang yang berjuang melawan masalah kolesterol?
Jika kolesterol Anda tinggi, salahkan pola makan tidak sehat kamu yang kaya akan makanan olahan, makanan yang digoreng, gula, makanan olahan, dan rendah serat.
Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan salah satunya tentu saja pisang.
