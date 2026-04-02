Bakar Topeng Trump & George Soros, GPNI Minta LSM AS Setop Rongrong Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda Nasional Indonesia (GPNI) menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (2/4).
Massa dalam aksi di depan Kedubes AS meminta pemerintah negeri Paman Sam menghentikan pendanaan yang memengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Massa menilai pendanaan itu diduga berasal dari jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal AS.
GPNI menuntut AS menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak membiarkan LSM di Paman Sam merecoki urusan Tanah Air.
GNPI dalam demonstrasinya melakukan aksi simbolis dengan membakar topeng wajah Presiden AS Donald Trump.
Selain Trump, massa juga membakar topeng wajah filantropi sekaligus investor Yahudi asal AS George Soros sebagai oligarki global.
Setelah aksi di Kedubes AS, massa melanjutkan protes di Kemendagri untuk meminta pemerintah tegas terhadap pengaruh oligarki global yang mengancam kedaulatan negara.
Koordinator GPNI Fandri menilai pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan aturan terhadap lembaga asing yang merongrong kedaulatan Indonesia.
GPNI meminta pemerintah AS menghentikan pendanaan yang memengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
- Trump Ancam Serang Pembangkit Listrik & Jembatan Iran Selasa Jika Selat Hormuz tak Dibuka
- Donald Trump Ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz Dalam Waktu 48 Jam
- Tentara AS Sedang Bertempur, Menteri Perang Desak Jenderal Randy George Mundur
- Disebut Donald Trump Minta Gencatan Senjata, Iran Membantah Keras
- Donald Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Energi Iran Jika Kesepakatan tak Tercapai
- Donald Trump Mengeklaim AS Mulai Mengendalikan Selat Hormuz