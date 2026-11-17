jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menanggapi tiga nama yang mengerucut sebagai calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, tiga nama tersebut, yakni Sekjen sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Menurut dia, tiga nama tersebut cukup pantas untuk menjadi cawapres karena ketiganya lama bekerja dengan Prabowo sebagai kader Partai Gerindra.

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“Tiga-tiga yang disebut tadi kan juga orang yang lama bekerja sama dia (Prabowo) ya,” ucap Syahganda di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11).

Syahganda menyebutkan baik Muzani, Sugiono, dan Dasco adalah orang yang sangat mengerti ideologi Prabowo.

“Tapi nanti kan keputusannya itu pasti akan menyangkut rembuklah dengan teman-teman partai politik yang mendukung pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, Prabowo disebut masih terus mempertimbangkan mengenai nama dan sosok yang akan mendampingi dirinya di sisa masa jabatan.

Rencana awal, pada 2 Desember 2026 Prabowo sudah diharuskan menyerahkan nama cawapres.