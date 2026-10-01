Bakom Dinilai Punya Posisi Strategis untuk Menjaga Kepercayaan Publik & Serangan Narasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu diperkuat di tengah meningkatnya pertarungan informasi di ruang digital.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof. Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangan tersebut menyusul munculnya sejumlah tudingan terhadap Bakom melalui akun anonim di media sosial.

Menurut dia, penguatan tersebut penting agar pemerintah mampu merespons cepat berbagai tudingan, disinformasi, hoaks, fitnah hingga manipulasi informasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

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Trubus mengaitkan pandangannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Survei Digdaya Polling & Strategy pada 22–31 Juli 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sebesar 73,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden secara nasional dengan margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Trubus, tingginya dinamika informasi membuat Bakom perlu memiliki kapasitas yang kuat untuk menjawab setiap isu dengan data yang konsisten dan dapat diuji publik.

“Solusinya sebenarnya lebih kepada harus menunjukkan data konsisten. Karena publik sekarang ini masyarakat society 5.0 itu kan lebih bermain di media sosial sama AI. Nah ini diperkuat di data dan realitas konkret,” katanya.

Trubus menjelaskan sikap terbuka dalam menghadapi isu menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantahan, tetapi harus menunjukkan fakta dan mekanisme yang dapat diverifikasi masyarakat.

Trubus menilai Bakom justru memiliki posisi makin strategis dalam menjaga komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.