Bakom Gaet Dagelan Cs Sebar Informasi, Legislator Singgung Editorial Media Arus Utama

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. ilustrasi. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut media konvensional tetap memegang peran penting sebagai pilar demokrasi dan penjaga standar jurnalisme profesional.

Hal demikian dikatakan Dave menyikapi langkah Bakom RI yang bermitra dengan homeless media menyebarkan informasi. 

"Media arus utama telah memiliki mekanisme editorial, kode etik, serta sistem akuntabilitas yang menjadi fondasi dalam menjaga kualitas informasi publik," kata dia kepada awak media, Jumat (8/5).

Legislator fraksi Golkar itu menyebut penguatan terhadap media konvensional harus tetap menjadi perhatian utama, terlebih di tengah tantangan disrupsi digital.

Sementara itu, fenomena new media atau disebut homeless medi perlu dipahami secara objektif.

Sebab, ujar Dave, kehadiran berbagai platform digital bermula dari perubahan perilaku masyarakat mengakses informasi.

"Tantangannya bukan sekadar menerima atau menolak keberadaan mereka, melainkan bagaimana mendorong transformasi menuju ekosistem media digital yang lebih bertanggung jawab, profesional, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku," ungkap dia.

Dalam konteks itu, kata Dave, Bakom RI justru memiliki peran strategis memastikan adanya ruang pembinaan, literasi digital, serta penguatan etika komunikasi publik.

