Bakom RI Soroti Peran Penting Reforma Agraria untuk Kepastian Tata Kelola Pertanahan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana mengatakan isu agraria memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercantum dalam Asta Cita.

Menurut dia, isu agraria sebenarnya sangat relevan dan menjadi fondasi bagi banyak agenda pembangunan.

“Mulai dari keadilan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Kurnia dalam silaturahmi Ramadan bersama media baru-baru ini di kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Badan Bank Tanah Kelola 30 Ribu Hektare Lahan Telantar

Kurnia menilai, pengelolaan tanah yang adil dan transparan dapat memberikan sejumlah dampak positif, seperti mengurangi konsentrasi penguasaan tanah yang berlebihan, melindungi hak masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik agraria.

Selain itu, kepastian pengelolaan lahan juga berperan penting dalam mendukung pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi baru, serta menarik minat investasi.

Bagi investor, kata dia, salah satu hal pertama yang dilihat adalah kepastian hukum atas lahan.

“Karena itu, tata kelola pertanahan yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Kurnia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menata sektor agraria, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang berfokus pada penertiban aktivitas ilegal di kawasan hutan.