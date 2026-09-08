Bakom Sebut Prabowo Sudah Mengurus Masalah Dalam Negeri Sebelum ke Rusia

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan berbagai persoalan dan bencana di dalam negeri berjalan dengan baik sebelum menjalankan agenda kunjungan ke Rusia pada beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Prabowo memahami berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja hingga bencana alam.

"Sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri Presiden Prabowo selalu memastikan lebih dulu bahwa semua persoalan di dalam negeri sudah ditangani dengan baik," ucap Qodari dalam keterangannya, pada Senin (7/9).

Qodari mencontohkan sejumlah agenda Presiden Prabowo dalam memantau langsung penanganan bencana dan karhutla sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri.

Pada 22 Agustus 2026, Prabowo terbang ke Kalimantan Barat. Di sana, dia menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, jajaran pemerintah daerah, serta meninjau langsung penanganan karhutla untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai kondisi di lapangan.

Prabowo kemudian melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah untuk kembali mengecek sekaligus memimpin penanganan karhutla.

Dua hari kemudian, pada 24 Agustus 2026, Presiden berkunjung ke Riau dan Palembang untuk memimpin rapat serta memastikan penanganan karhutla berjalan.

Lalu, pada 26 Agustus 2026, Prabowo juga mendatangi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa.