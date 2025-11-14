Bakti BCA Dorong Gaya Hidup Hijau Lewat Restorasi Mata Air dan Penanaman Pohon

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menunjukkan komitmen pada pelestarian lingkungan melalui kegiatan Penanaman Pohon dan Restorasi Mata Air di Desa Sekar Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Program yang berlangsung 8–10 November 2025 ini menjadi bagian dari pilar Bakti Lingkungan dalam payung besar Bakti BCA, yang menekankan upaya pemulihan ekosistem hulu air untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di hilir.

Dalam program tersebut, BCA bersama warga dan sejumlah mitra menanam 21.000 pohon, terdiri dari 12.000 bambu dan 9.000 pohon jenis multi-purpose tree species (MPTS) seperti alpukat dan durian.

Bambu dipilih sebagai tanaman utama karena kemampuannya memperkuat tanah, menahan erosi, dan meningkatkan daya serap air—elemen penting dalam pemulihan sistem hidrologi alami kawasan Ngantang.

Kolaborasi ini melibatkan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT), Jejakin, dan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL).

VP Corporate Social Responsibility BCA, Titi Yusnarti, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para mitra pelaksana menjadi bagian penting untuk memastikan proses restorasi berjalan terukur dan berdampak jangka panjang bagi warga.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menegaskan bahwa pemulihan kawasan hulu air tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan ketahanan ekonomi masyarakat.

“Ketersediaan air yang stabil mendukung pertanian, peternakan, hingga potensi wisata alam. Upaya kami tidak berhenti pada penanaman, tetapi dilanjutkan dengan restorasi mata air, monitoring, dan pendampingan bersama masyarakat,” ujarnya.