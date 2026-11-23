jpnn.com - Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) membantah foto maupun potongan video yang memperlihatkan belasan orang berpakaian loreng menggiring badak bercula satu atau badak jawa ke atas truk.

Unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan itu memastikan foto tersebut hoaks dan tidak menggambarkan peristiwa sebenarnya.

Bantahan itu sebagai respons atas foto belasan pria berbaju militer menggiring sejumlah badak bercula satu ke atas truk.

BTNUK pun mengklarifikasi soal itu dengan memasang foto yang diberi label “Keliru, AI Generated” disertai caption (takarir).

“Kami menegaskan bahwa gambar dan video yang beredar tersebut adalah HOAX dan tidak benar, serta tidak menggambarkan kejadian pemindahan badak Jawa secara masif dari Taman Nasional Ujung Kulon,” demikian bantahan sekaligus klarifikasi pihak BTN Ujung Kulon, Senin (23/11/2026).

BTNUK memastikan hingga saat ini tidak ada kegiatan pemindahan badak jawa secara masif dari Taman Nasional Ujung Kulon sebagaimana yang ditampilkan atau dikaitkan dalam konten tersebut.