Balai Ternak Kendal Jadi Langkah Baznas Kembangkan Zakat Produktif

jpnn.com, KENDAL - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan Program Balai Ternak Kendal di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif.

Program yang dijalankan bersama Baznas Kabupaten Kendal dan Pemerintah Desa Kalirejo tersebut menyasar 30 peternak mustahik yang tergabung dalam Kelompok Ternak Rejoagung dengan total nilai program mencapai Rp836 juta.

Pimpinan Baznas Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional, Mokhamad Mahdum, mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu penerima manfaat membangun usaha yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Baca Juga: Program Kurban Berkah Berdayakan Desa Dilakukan di 103 Titik Balai Ternak

“Ini adalah program zakat produktif. Harapannya para penerima manfaat dapat meningkatkan kondisi ekonominya, memiliki usaha sendiri, mandiri, dan pada akhirnya mampu membantu orang lain,” kata Mahdum saat peresmian program, Selasa (9/6).

Menurut Mahdum, Balai Ternak Kendal menjadi titik ke-60 dari total 70 Balai Ternak yang telah dikembangkan Baznas RI di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan.

Ia menjelaskan, program tersebut menerapkan konsep integrated farming system yang mengintegrasikan budidaya domba unggul, pengolahan pupuk kompos, hingga usaha penggemukan ternak untuk kebutuhan kurban maupun pasar harian.

Baca Juga: Program Balai Ternak Tegal Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Peternak

Mahdum menilai pengelolaan zakat melalui lembaga resmi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena dana yang terkumpul dapat dioptimalkan menjadi berbagai program produktif bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengapresiasi kehadiran Balai Ternak di Desa Kalirejo yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.