Balai Ternak Wonogiri Berdayakan Puluhan Keluarga Peternak Mustahik

jpnn.com, WONOGIRI - Program Balai Ternak resmi diluncurkan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, untuk memperkuat pemberdayaan peternak mustahik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha peternakan kambing perah.

Program tersebut melibatkan 20 kepala keluarga (KK) mustahik yang tergabung dalam Kelompok Ternak Sumber Barokah Farm. Pelaksanaannya didukung kolaborasi antara Baznas RI, Baznas Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Melalui program ini, peternak memperoleh bantuan berupa 42 ekor kambing perah unggul, pembangunan kandang seluas 600 meter persegi, rumah perah, fasilitas penyimpanan susu berkapasitas 1.000 liter, hingga sarana pengolahan dan pengemasan hasil produksi.

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Selain penyediaan sarana dan prasarana, peserta juga mendapatkan pendampingan usaha, pelatihan teknis, serta dukungan pengembangan akses pasar agar usaha peternakan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad mengatakan Wonogiri memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor peternakan sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Potensi peternakan di Wonogiri sangat baik. Kami berharap program ini berkembang dan memberi manfaat yang besar bagi para mustahik," ujar Idy.

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Program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan rata-rata pendapatan peternak dari sekitar Rp1,8 juta menjadi Rp3,66 juta per bulan melalui pengembangan usaha kambing perah yang lebih produktif.

Menurut Idy, pemberdayaan tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan ternak, tetapi juga dibarengi peningkatan kapasitas peternak agar mampu mengelola usaha secara mandiri.