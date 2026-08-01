Balai TN Aketajawe Lolobata Promosi Kekayaan Hayati Malut ke Dunia Lewat 2 Kegiatan Ini
jpnn.com, SOFIFI - Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata sukses menyelenggarakan AJALO Bird Race International Championship 2026.
Ajang tersebut berlangsung di Resort Tayawi, SPTN Wilayah I, Kota Tidore Kepulauan pada 27–29 Juli 2026.
Untuk pertama kalinya, ajang pengamatan, fotografi, dan sketsa burung bertaraf internasional ini digelar di Maluku Utara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia kepada dunia.
Pada waktu yang sama, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata bekerja sama dengan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Kementerian Kehutanan juga menyelenggarakan Pojok Lensa di kawasan Ake Jawi, SPTN Wilayah III Subaim.
Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat promosi konservasi, ekowisata, dan potensi keanekaragaman hayati Maluku Utara di tingkat nasional maupun internasional.
Taman Nasional Aketajawe Lolobata merupakan salah satu kawasan konservasi dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di Maluku Utara dan menjadi habitat berbagai spesies burung endemik yang memiliki nilai penting secara global.
Melalui AJALO Bird Race International Championship 2026 dan Pojok Lensa, kawasan ini diperkenalkan sebagai destinasi unggulan untuk pengamatan burung, fotografi alam, seni, penelitian, dan ekowisata berbasis konservasi.
AJALO Bird Race International Championship 2026 dan Pojok Lensa mengangkat Malut sebagai surga burung dan destinasi ekowisata kelas dunia
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