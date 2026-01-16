menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Balap Liar Maut di Banjarmasin, Dua Remaja Tewas Tabrakan

Balap Liar Maut di Banjarmasin, Dua Remaja Tewas Tabrakan

Balap Liar Maut di Banjarmasin, Dua Remaja Tewas Tabrakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Police Line. foto: ilustrasi for sumeks

jpnn.com, BANJARMASIN - Aksi balap liar di Jalan Ibnu Sina, Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin Selatan, berujung maut pada Kamis (15/1/2026) sore.

Dua orang remaja dilaporkan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan adu banteng antar sepeda motor.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banjarmasin Ipda Donny mengonfirmasi bahwa korban tewas adalah NHT, 15, dan AKB, 24.

Baca Juga:

NHT dinyatakan meninggal dunia saat tiba di RSUD Ulin Banjarmasin, sementara AKB mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan medis selama lima jam.

Satu korban lainnya, AB, 15, saat ini masih dalam perawatan intensif akibat luka berat.

"Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai AKB melaju kencang dan oleng ke kanan hingga masuk ke lajur berlawanan, lalu menabrak kendaraan yang dikendarai NHT," jelas Ipda Donny, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga:

Pihak kepolisian menyayangkan kejadian ini karena lokasi tersebut memang sering dijadikan ajang balap liar.

Meski patroli rutin telah dilakukan, para pelaku kerap melakukan aksi "kucing-kucingan" dengan petugas.

Aksi balap liar di Jalan Ibnu Sina, Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin Selatan, berujung maut pada Kamis (15/1/2026) sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI