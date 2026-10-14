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Balapan Kelas Dunia FIA Rallycross World Cup 2026 Digelar di Ancol

Balapan Kelas Dunia FIA Rallycross World Cup 2026 Digelar di Ancol
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Ajang FIA Rallycross World Cup 2026 akan digelar di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta pada Desember 2026. Foto: Dok. Sarga Motorsport

jpnn.com, JAKARTA - Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan hadir di Jakarta pada Desember 2026 mendatang.

Event tersebut terbilang bergengsi untuk para pembalap kelas dunia yang berpacu di lintasan aspal dan tanah.

Promotor acara yakni Sarga Motorsport dipercaya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi ini di Jakarta.

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Deputy Chief of Sarga Motorsport Ricky Wirjan mengungkapkan bahwa FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan hadir untuk memperkuat daya tarik Jakarta sebagai destinasi sportainment.

Adanya acara ini diharapkan juga mendorong pertumbuhan ekosistem motorsport di dalam negeri, menarik audiens domestik maupun internasional, serta memberikan efek domino bagi industri terkait.

“FIA Rallycross World Cup bukan sekadar menghadirkan satu event internasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk membangun ekosistem rallycross dan motor sport yang semakin kuat di Indonesia,” ungkap Ricky.

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Nantinya format World Cup untuk ajang bergengsi ini hadir untuk pertama kalinya di Jakarta, dengan dua kategori balapan, yakni kelas tertinggi RX1 dan RX5.

Sejumlah nama besar pembalap dunia seperti Sebastien Loeb dan Kevin Hansen akan menjadi rekan satu tim di kategori RX1.

Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan hadir di ibu kota pada Desember mendatang

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